Ministro de Lula divulgará “Bloco do Disque 100” no Carnaval de Salvador

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, vai participar nesta sexta-feira da abertura oficial do Carnaval de Salvador, para divulgar a campanha “Bloco do Disque 100” no trio do cantor Saulo Fernandes, que aceitou convite para ser embaixador da ação e gravou um jingle sobre o canal de denúncias de violações de direitos humanos.

Almeida estará na “Pipoca de Saulo” para destacar a importância do respeito e do cuidado com as crianças e adolescentes no período e divulgar o Disque 100, com o objetivo de combater violações contra os jovens como violência sexual, venda e uso de álcool e outras drogas, trabalho infantil e negligência dos pais e casos de crianças desaparecidas durante o Carnaval.

A mensagem da campanha também será projetada no trio elétrico do artista. As ações envolvem também a mobilização de outras personalidades, a divulgação de vídeos, postagens nas redes sociais, e a distribuição de um spot para ser transmitido nas emissoras de rádio de todo o país.

O MDHC escolheu focar no público infantojuvenil para a campanha deste Carnaval por conta do alto número de denúncias registradas pelo Disque 100 em 2023. Mais da metade das 430.000 denúncias recebidas pelo canal ao longo do ano foram referentes a violações de direitos humanos de crianças e adolescentes.

O serviço da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos é gratuito e funciona 24 horas por dia, também pelo site oficial e pelo WhatsApp (61) 99611-0100.