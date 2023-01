Ministro da Justiça de Dilma por 11 dias vai assumir SAJ no governo Lula

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou na manhã desta segunda que Wellington César Lima, que foi ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff por apenas 11 dias, vai assumir a Secretaria de Assuntos Jurídicos no governo Lula. A SAJ é responsável por prestar assessoria e consultoria jurídica e consultoria ao presidente, na formulação dos atos editados por ele.

Procurador e ex-chefe do Ministério Público da Bahia, durante a gestão de Jaques Wagner no estado, Lima foi empossado como ministro da Justiça de Dilma em 3 de março de 2016, mas deixou o cargo no dia 14 daquele mês, de pois que o STF considerou inconstitucional um integrante do Ministério Público exercer um cargo no Executivo sem se desligar da carreira. Costa afirmou durante a cerimônia de posse que ele se aposentou do MP para poder assumir a secretaria.

Ele também anunciou o economista Bruno Moretti como secretário especial de Análise Governamental e o auditor fiscal aposentado da Bahia Norberto Queiroz como secretário de Administração da Casa Civil. Além deles, o administrador Maurício Muniz comandará a Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento.

Também compõem a pasta Miriam Belchior, secretária-executiva, e Marcus Cavalcanti, chefe da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI.