Ministra das Mulheres entra na mira do Planalto para abrigar o Centrão

Assim como algumas de suas colegas no governo Lula, Cida Gonçalves entrou na mira do Planalto para viabilizar a reforma ministerial de boas-vindas ao Centrão.

A ideia é que a ministra das Mulheres, chamada por aliados de Lula pelo maldoso apelido de “DesapareCida” por sua atuação “apagada”, seja substituída por Luciana Santos. A troca abriria espaço para o PP ou o Republicanos no comando do Ministério da Ciência e Tecnologia.

A pasta, afinal de contas, tem mais verbas disponíveis e é mais atrativa para os futuros inquilinos da Esplanada.

Quem não está gostando nada dessa história é Luciana, que é presidente nacional do PCdoB e a única integrante do partido no primeiro escalão do governo.

Já a queda de Cida, que é petista, seria um “corte na própria carne”, o que contribuiria na articulação política para acomodar os novos aliados.

Recentemente, o Radar mostrou que a ministra das Mulheres recebeu outras oito ministras — entre elas Daniela Carneiro, demitida na última sexta-feira —, e o grupo constatou que, no governo petista, as pastas mais atacadas são todas de mulheres.

Depois da forte fritura de Nísia Trindade na Saúde, que recebeu de Lula a garantia pública de que será mantida no cargo, quem entrou na mira dos partidos foi Ana Moser, do Esporte. Daí a união das ministras — que hoje são dez entre os 37 auxiliares do presidente.

