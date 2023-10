Ministérios terão mais 60 dias para montar programa de ações afirmativas

Atualizado em 2 out 2023, 14h30 - Publicado em 2 out 2023, 12h01

Criado em março com um prazo inicial de seis meses para a apresentação do relatório final, o Grupo de Trabalho Interministerial ganhou mais 60 dias para concluir a elaboração do Programa Nacional de Ações Afirmativas, destinado à “promoção da equidade de oportunidades para a população negra – preta e parda -, indígena, com deficiência e mulheres”.

A prorrogação foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira por Anielle Franco, chefe do Ministério da Igualdade Racial, que coordena o GT.

O grupo tem representantes de outras nove pastas: Cultura, Direitos Humanos e Cidadania, Educação, Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Justiça e Segurança Pública, Mulheres, Povos Indígenas, Saúde e Trabalho e Emprego.

