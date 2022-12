Ministério da Saúde lança campanha contra Aids com foco nos jovens

O Ministério da Saúde está lançando nesta quinta-feira, Dia Mundial de Luta contra a Aids, a campanha nacional para conscientizar sobre a prevenção do HIV/Aids, com foco nos jovens de 15 a 24 anos de idade — a faixa da população mais afetada pela doença, segundo o boletim epidemiológico deste ano.

O tema das propagandas é “Quanto mais combinado, melhor!” e o objetivo é informar sobre as formas de se proteger e prevenir da infecção.

A estimativa de 2021 do Ministério da Saúde mostra que aproximadamente 960.000 pessoas estão vivendo com HIV no Brasil. No mesmo ano, foram detectados cerca de 40.800 casos de HIV e 35.200 casos de Aids. Em torno de 727.000 estão em tratamento.

Nos últimos dez anos, a pasta identificou que houve uma queda de 24,6% no coeficiente de mortalidade por Aids padronizado, que passou de 5,6 em, 2011, para 4,2 óbitos por 100.000 habitantes em 2021 — apesar do provável impacto da pandemia de Covid-19 no coeficiente de mortalidade do ano passado.