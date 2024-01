Ministério da Justiça e GDF acertam plano de segurança para 8 de janeiro

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e o governo do Distrito Federal (GDF) vão assinar nesta quinta o protocolo de segurança para o dia 8 de janeiro, quando os ataques golpistas às sedes dos Três Poderes, em Brasília, completam um ano.

O documento estabelece o planejamento e as prioridades de atuação de cada órgão na data. A cerimônia será no Palácio do Buriti, sede do Poder Executivo distrital. Também haverá a entrega de 20 viaturas, armamentos, drones, cartuchos e outros equipamentos para a segurança pública no Distrito Federal.

Estarão presentes o ministro da Justiça e Segurança Pública em exercício, Ricardo Cappelli, o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, e a governadora do Distrito Federal em exercício, Celina Leão.