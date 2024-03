“Michelle virou um nome nacional”, diz Ciro Nogueira

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira participou na noite de segunda-feira da cerimônia que concedeu o título de de cidadã paulistana.

“Michelle virou um nome nacional, uma homenagem que pode acontecer nos 27 estados”, disse Nogueira ao Radar.

“É uma figura que engrandece o papel da mulher na política, tudo o que ela representa. É uma homenagem, um reconhecimento, a tudo que o casal fez pelo Brasil”.

Ciro Nogueira chegou no Theatro Municipal de São Paulo acompanhado da esposa pouco antes das 19h30 e se sentou nas primeiras fileiras da plateia. Durante o discurso do prefeito Ricardo Nunes, o presidente nacional do Progressistas foi convidado pelo cerimonial a compor o palco.

Continua após a publicidade

Antes da homenagem à ex-primeira-dama, ele filiou a ex-deputada estadual Janaina Paschoal ao PP.