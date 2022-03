Michelle sai em defesa de Milton Ribeiro: ‘pessoa honesta e fiel’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A primeira-dama Michelle Bolsonaro saiu em defesa do agora ex-ministro da Educação Milton Ribeiro — ele pediu demissão nesta segunda.

“Deus sabe de todas as coisas, e ele vai provar que ele é uma pessoa honesta (…) justa, fiel e leal”, disse a jornalistas ao chegar em evento de filiação organizado pelo Republicanos.

Ribeiro pediu licença do cargo nesta segunda — ele está no centro de um escândalo de corrupção em que ele teria agido para favorecer dois pastores na alocação de verbas do MEC. O ministro também é pastor e teria permitido que seus colegas agissem fazendo lobby junto às prefeituras para construção de creches e reformas de escolas.