Metade dos brasileiros acham que igualdade de gênero ‘foi longe demais’

Em uma pesquisa feita para o Dia Internacional das Mulheres, 50% dos brasileiros dizem concordar com a afirmação: “quando se trata de dar às mulheres direitos iguais aos dos homens, as coisas já foram longe demais no meu país”. O número é menor do que a média global (54%) observada no levantamento que compreende 32 países.

O instituto responsável pela pesquisa esclareceu que a amostra no Brasil é “mais urbana, mais educada e mais rica do que a população em geral”.

O dado alerta para aumento do retrocesso em relação à percepção de desigualdade entre homens e mulheres no país nos últimos anos. Em 2019, 37% dos brasileiros concordaram com a afirmação e, em 2021, o número havia caído para 25% dos entrevistados.

Para os analistas da Ipsos, uma das maiores empresas de pesquisa e inteligência de mercado do mundo, que aplicou o questionário, os dados globais mostram que “o progresso na igualdade de gênero continua em risco de estagnar”.

A pesquisa levantou 48 questões. As amostras, de cada país, variaram entre 500 e 2.000 homens e mulheres entre 16 anos e 74 anos. No Brasil, foram 1.000 entrevistados. A amostra global foi de 22.508 pessoas e a margem de erro é de até cinco pontos percentuais.