Médicos atualizam estado de saúde de Bolsonaro dois dias após cirurgias

Dois dias após as duas cirurgias realizadas em Jair Bolsonaro na terça-feira, os integrantes da equipe médica do ex-presidente divulgaram no início da tarde desta quinta um novo boletim atualizando o seu estado de saúde. Ele foi submetido a uma endoscopia digestiva, seguido de uma “fundoplicatura endoscópica”, para tratamento de refluxo e hérnia de hiato, e também passou por uma cirurgia de desvio de septo, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

“O ex-presidente Jair Bolsonaro realizou exame de raio X contrastado de trânsito intestinal. O especialista que avaliou o exame, dr. Luiz Tenório de Siqueira, concluiu que o trânsito intestinal se faz normalmente, sem obstruções ou dificuldades. Por conta disso, há a gradativa retomada da alimentação”, informaram os médicos da equipe de gastroenterologia, Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo e Eduardo Guimaraes Hourneaux de Moura.

Com relação à avaliação otorrinolaringológica, a nota apontou que Bolsonaro se encontra “em excelente recuperação, com sangramento nasal bastante diminuto, seguindo com instilações nasais para melhora do fluxo”.

“Incômodo ainda persistente em orofaringe, com melhora da alimentação/deglutição dentro dos limites de evolução normal do procedimento realizado. Sono progredindo e evoluindo bem”, informou o chefe da equipe de otorrinolaringologia, Sergio Salomão Abdala Carui.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga