MDB mantém Tebet ao Planalto, mas não descarta aliança com PSDB e União

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, anunciou nesta quinta que o partido decidiu não levar adiante a proposta de federação com outras legendas para as eleições deste ano, e que a sigla seguirá com a pré-candidatura de Simone Tebet (MS) ao Planalto.

A senadora, diz Baleia, será a porta-voz do MDB nas propagandas de rádio e TV que começam a partir do dia 10. O cacique não descartou, no entanto, uma aliança com outros partidos da chamada terceira via que se oponham a Lula e Bolsonaro.

“Manteremos as conversas com os partidos do centro democrático para a construção de uma candidatura única à Presidência da República. Segue aberto, portanto, o diálogo com os presidentes do União Brasil, Luciano Bivar, e do PSDB, Bruno Araújo, como também com todos que queiram construir uma alternativa à polarização”, disse o presidente do MDB.

A posição oficial da Executiva do partido vai de encontro a últimas declarações de emedebistas históricos, como Renan Calheiros e Eunício Oliveira, que defendem o apoio da sigla ao ex-presidente Lula já no primeiro turno.