Renan Calheiros e Renan Filho encontram Lula e falam de possível aliança

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) e o governador de Alagoas Renan Filho (MDB) se reuniram nesta segunda-feira com o ex-presidente Lula, em São Paulo.

Ambos discutiram o apoio à candidatura do ex-presidente. Apesar do MDB já ter um nome para a corrida ao Planalto — a senadora Simone Tebet (MS) –, Renan Pai e Renan Filho pretendem apoiar o petista caso a candidatura de Tebet não decole.

Lançada há quase dois meses, a senadora do Mato Grosso do Sul não saiu da casa do 1% nas pesquisas eleitorais.

“Conversamos bastante sobre eleição, economia, institucionalidade, governo (…) Defendo que o MDB, se não tiver um candidato competitivo, que nós façamos desde logo uma aliança com o Lula”, disse ao Radar Renan Calheiros, que afirma compartilhar a opinião com Renan Filho.

Rumo a Brasília, o senador diz que pretende conversar com setores do MDB para decidir como será encaminhado o posicionamento na convenção partidária.