MDB indica Calheiros e Barbalho para conselho político na transição

O MDB indicou quatro novos nomes para o governo de transição que serão nomeados oficialmente. Além da presidenciável Simone Tebet, já anunciada pelo coordenador e vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, Reinaldo Takarabe e Germano Rigotto vão fazer parte da equipe, assim como Renan Calheiros e Jader Barbalho.

O conselho político contará com nomes de 13 partidos. O MDB indicou os senadores Calheiros e Barbalho para compor o grupo. Os outros 11 partidos nomearam apenas um representante, inclusive o PT, que conta com a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann.

O secretário-executivo do partido Reinaldo Takarabe trabalhará com Tebet na equipe de Assistência Social. Já o ex-governador Germano Rigotto, do Rio Grande do Sul, vai participar do grupo técnico de Indústria, Comércio e Serviços.

Confira os nomes do conselho político:

Antônio Brito (PSD)

Carlos Siqueira (PSB)

Daniel Tourinho (Agir)

Felipe Espírito Santos (Pros)

Gleisi Hoffmann (PT)

Guilherme Ítalo (Avante)

Jader Barvalho (MDB)

Jeferson Oriteachi (solidariedade)

José Luiz Penna (PV)

Juliano Medeiros (PSOL)

Luciano Santos (PCdoB)

Renan Calheiros (MDB)

Wesley Diógenes (Rede)

Wolney Queiroz (PDT)