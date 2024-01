Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente do MDB no Ceará, Eunício Oliveira abriu as portas da sigla para a petista Luizianne Lins.

Ex-prefeita de Fortaleza, a deputada federal está isolada no PT.

Amiga de Oliveira, Luizianne teria bom ambiente para ficar no MDB cearense.