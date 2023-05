Marinha capacita mulheres para atuar em operações de paz da ONU

Começa nesta segunda-feira a etapa presencial do Estágio de Operações de Paz para Mulheres da Marinha, formação que tem como objetivo capacitar e ampliar a atuação de mulheres nas missões de paz da ONU.

As alunas irão passar por instruções teóricas e operativas até a sexta-feira, no Centro de Operações de Paz de Caráter Naval do Corpo de Fuzileiros Navais, no Rio de Janeiro. A turma conta com mais de 60 alunas, entre militares e civis.

Desde 2018, o CopPazNav já capacitou 291 mulheres para atuar em operações de manutenção da paz da ONU em turmas nacionais e internacionais.