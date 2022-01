Lupi garante, de novo, que campanha de Ciro não morre na praia

Cacique nacional do PDT, Carlos Lupi ganhou nova função na campanha de Ciro Gomes neste início de ano. Quase toda semana ele é o responsável por garantir que a candidatura do pedetista ao Planalto é para valer, tem, sim, o apoio do partido e não vai morrer na praia ante o avanço de Lula e do PT sobre quadros pedetistas.

Em uma entrevista recente, para a Rádio Bandeirantes, disse Lupi: “O partido está muito unido em torno do Projeto Nacional de Desenvolvimento liderado por Ciro Gomes”.

A discussão petista sobre a reforma trabalhista é um dos pontos que mobiliza Gomes e sua pré-campanha. Lula tenta tirar isso do pedetista, assim como já tirou ou dividiu palanques importantes que o PDT planejava oferecer apenas a Gomes.