Lula volta ao Planalto 11 dias após ser diagnosticado com pneumonia

Diagnosticado no último dia 23 com pneumonia, o presidente Lula vai voltar a despachar do Palácio do Planalto na manhã desta segunda-feira, 11 dias depois, e comandará uma reunião com 20 ministros dos “setores produtivo e institucional”.

Por conta da doença, o petista teve que adiar a viagem que faria à China — inicialmente marcada para começar no dia 24 de março e agora prevista para entre 11 e 14 de abril — e passou a trabalhar do Palácio da Alvorada, sua residência oficial.

Participam da reunião ministerial desta segunda os ministros Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Daniela Carneiro (Turismo), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), André de Paula (Pesca e Aquicultura), Rui Costa (Casa Civil), Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública), José Múcio (Defesa), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Esther Dweck (Gestão e Inovação), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Gonçalves Dias (GSI), Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), Jorge Messias (AGU) e Vinícius Carvalho (CGU).