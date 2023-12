Lula viaja para base militar no RJ onde passará a virada de ano

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula e a primeira-dama Rosângela da Silva partiram há pouco para a base naval de Restinga do Marambaia, na Costa Verde do Rio de Janeiro, onde irão passar a virada do ano. O casal retornará a Brasília em 3 de janeiro.

Nesse período, o vice Geraldo Alckmin assume os despachos na capital federal. Ele terá uma série de reuniões com diferentes ministros para tratar de questões burocráticas do governo.