‘Lula venceu e bem’, diz coordenador do plano de governo sobre debate

O coordenador do plano de governo de Lula, Aloizio Mercadante, avaliou positivamente o desempenho do seu candidato durante o primeiro debate dos presidenciáveis no segundo turno. Para o ex-ministro, o petista conquistou mais votos do que Jair Bolsonaro.

“Os grupos de indecisos que acompanharam o debate e foram avaliados por alguns institutos dizem que Lula venceu e bem. Vamos aguardar as pesquisas que serão publicadas, é o relevante”, disse ao Radar.

Mercadante se baseou nas pesquisas qualitativas dos institutos Quaest e Atlas. Este último afirma que Lula conquistou 60% dos votos de Simone Tebet e Ciro Gomes, enquanto Bolsonaro ficou com 37% e 36% desses eleitores, respectivamente.

Na análise, Bolsonaro “desperdiçou” os 6 minutos em que falou sozinho, no terceiro bloco. Lula teria ganho no primeiro tempo e, no segundo, os presidenciáveis ficaram empatados. Segundo Mercadante, o monitoramento das redes sociais também se mostrou favorável ao petista.