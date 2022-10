Lula vai reunir coordenação da campanha horas após o 1º turno

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

3 out 2022, 10h57

Menos de 24 horas após o fim do primeiro turno das eleições, o ex-presidente Lula e o seu candidato a vice, Geraldo Alckmin, vão se reunir a partir das 15h desta segunda com a coordenação da campanha, para traçar a estratégia a ser adotada na disputa contra o presidente Jair Bolsonaro, pelos próximos 27 dias.

O encontro vai acontecer em um hotel de São Paulo e deverá ter a participação dos representantes dos partidos coligação “Brasil da Esperança” (PT, PV, PCdoB, PSOL, Rede, PSB, Solidariedade, Pros, Avante e Agir). A reunião será transmitida pelas redes sociais do petista.

Em tempo: com 99,99% das urnas apuradas, Lula teve 48,43% dos votos válidos contra 43,2% de Bolsonaro. Simone Tebet ficou em terceiro lugar, com 4,16%, e Ciro Gomes, em quarto, com 3,04%.