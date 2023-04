Lula vai receber nesta quinta convite para participar da Cúpula do G7

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula vai receber na noite desta quinta-feira um telefonema do primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, que vai formalizar o convite para que o brasileiro participe da Cúpula do G7, em Hiroshima, de 19 a 21 maio.

O grupo dos sete países mais industrializados do mundo conta ainda com Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália e Reino Unido.

O Itamaraty vê a viagem como fundamental na política externa do novo governo do petista, já que o Brasil vinha sendo esnobado pelo G7 nos últimos anos.

De acordo com a agenda do presidente, ele vai falar com Kishida às 21h, em São Paulo, para onde viajará às 15h.