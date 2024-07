Lula vai a Corumbá nesta quarta acompanhar combate a incêndios no Pantanal

O presidente Lula viaja nesta quarta-feira para Corumbá, em Mato Grosso do Sul, onde fará um sobrevoo sobre as áreas atingidas por incêndios no Pantanal, a partir das 11h (horário de Brasília). A viagem, a primeira do petista à região desde o início da crise, foi antecipada pelo Radar na semana passada.

Na sequência, ele e sua comitiva visitarão as instalações da base local do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do Ibama, para acompanhar os trabalhos de enfrentamento ao fogo no bioma.

No local, o presidente irá sancionar o projeto de lei que institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo.

À tarde, ele estará em Mato Grosso, para participar da ​cerimônia de inauguração da modernização de quatro aeroportos do estado: o internacional de Cuiabá – Marechal Rondon; o de Sinop – Presidente João Batista Figueiredo; o de Rondonópolis – Maestro Marinho Franco; e o de Alta Floresta – Piloto Osvaldo Marques.

Em seguida, Lula participará da entrega de 1.000 unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida, no Residencial Colinas Douradas, em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá.