Mapa exclusivo mostra concentração do fogo hoje no Pantanal

Os incêndios no Pantanal deram trégua de duas semanas. A queda na temperatura e a umidade do ar reduziram as queimadas, dispersando a fumaça que tomou conta de Corumbá em julho. Mas a trégua acabou e a cidade voltou a ficar encoberta por uma nevoa proveniente dos incêndios que voltaram. “O fogo não foi extinto, apenas esfriou”, explica o coronel Marcio Ferreira Yule, coordenador de incidentes do Ibama. Do início do ano até hoje, o fogo consumiu 802 875 hectares, o equivalente em área a cinco cidades de São Paulo, de acordo com o levantamento atualizado do Ibama realizado com exclusividade para a VEJA.

O Ibama também fez um mapa atualizado das regiões que estão novamente abaladas pelos incêndios. A maior concentração se mantém, como antes, no entorno de Corumbá, capital de Mato Grosso do Sul, principalmente ao norte, onde o fogo já avançou para a fronteira da Bolívia, e a leste. Ao sul do estado, há focos no limite com o Paraguai. Em Mato Grosso, os focos são em menos extensos, em menor número, apenas quatro, e mais espaçados. Veja o mapa abaixo:

Brasa quente:porque o subsolo não esfria

O fogo que aparentemente estava controlado, na verdade, continuava queimando silenciosamente no subterrâneo da região. O Pantanal sofre um dos mais complexos tipos de incêndio florestal, o que atinge a turfa, uma espécie de tapete de material orgânico acumulado no solo, que pode alcançar vários metros de profundidade. Mesmo quando parece não haver fogo, há brasas encobertas, esperando a chance de ressurgirem em chamas.

Há locais que as labaredas atingem 4 metros de altura. As equipes trabalham 24 horas em revezamento. No total, há mais de uma centena de homens treinados. São brigadistas do Ibama e militares, além de reforços recebidos de outros estados. “Não faltam recursos por aqui”, diz Yule. Há pelo menos dez aviões e dois helicópteros atuando no combate ao fogo, que jogam água nas regiões mais críticas e de difícil acesso durantes o dia. “A questão é mesmo complexa.” A previsão é que as equipes continuem ali até outubro.