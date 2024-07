Lula deve visitar o Pantanal pela primeira vez após queimadas

O Planalto prepara para a semana que vem uma viagem do presidente Lula a Mato Grosso do Sul. O dia e o destino ainda não foram definidos, mas ele deverá visitar o Pantanal, castigado por queimadas nas últimas semanas.

A ida de Lula ao estado chegou a ser organizada para a semana passada, ao município de Corumbá, mas teve que ser adiada por conta da agenda do presidente.

A Operação Pantanal 2024 completou 115 dias nesta quinta-feira, com atuação de 500 pessoas no combate aos focos ainda ativos de incêndios. As chamas começaram a se espalhar pelo bioma em abril, antes do período regular de incêndios florestais, e já consumiram 802.875 hectares, o equivalente em área a cinco cidades de São Paulo.

Nesta quinta, bombeiros do Paraná devem chegar a Corumbá. Profissionais de São Paulo, Sergipe, Pará, Rondônia e Paraíba também estão mobilizados para atuar no estado.