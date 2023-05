Lula reúne equipe econômica para debater redução do preço de carro popular

Lula se reuniu há pouco com a equipe econômica para debater soluções para o preço elevado dos carros populares. O governo busca meios para reduzir a taxa tributária e impulsionar a compra de automóveis.

Como mostrou o Radar, o ministro Geraldo Alckmin conversou com trabalhadores e empresários para formular estratégias para o setor. Ele escutou o interesse de quatro montadoras em investir no país, caso recebam incentivo. Alckmin esteve em São Bernardo do Campo na manhã desta segunda e voou direto para a reunião convocada por Lula para debater o assunto em Brasília.

Agendada para as 10h30, a reunião ainda não havia terminado por volta das 13h10. Participam do encontro com o presidente e o vice, Rui Costa e Miriam Belchior, da casa Civil, Fernando Haddad, da Fazenda, Tarciana Medeiros e Rita Serranos, presidentas do Banco do Brasil e da Caixa, Paulo Câmara, do BNB, e Aloizio Mercadante, do BNDES.