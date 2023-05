Lula recebe presidente eleito do Paraguai no Planalto

Eleito há duas semanas, Santiago Peña assume como novo presidente do Paraguai em agosto. Nesta terça, Lula recebe o novo chefe de Estado paraguaio no Palácio do Planalto. O chanceler esteve no Paraguai durante a campanha presidencial e conversou com Peña e com seu adversário Efraín Alegre.

No próximo dia 26, o tratado de Itaipu completa 50 anos e as bases financeiras da comercialização de energia da hidrelétrica binacional devem ser renegociadas. Apesar do tema não estar na pauta da reunião bilateral, é o grande assunto deste ano entre os países.

As negociações devem iniciar no segundo semestre. No Paraguai, há pressão para o país ceder a energia ao Brasil a preço de mercado, o que até então não foi aceito pelo governo brasileiro. Outro ponto que pode ser revisto é o atrelamento da tarifa ao dólar.