Lula recebe líderes de cinco partidos do Senado no Planalto

O presidente Lula e o ministro Alexandre Padilha, chefe da Secretaria de Relações Institucionais, receberam oito senadores de cinco partidos para uma reunião na noite desta segunda-feira, convocada pela manhã. Juntas, as legendas reúnem 41 parlamentares, número exato da maioria da Casa.

Dono da maior bancada da Casa, o PSD tem 16 senadores. Já o MDB tem 10, o PT, 8, o PSB, 4, e o PSDB, 3. Líderes de partidos de oposição também foram chamados, mas não ainda estavam em Brasília ou não quiseram comparecer.

Segundo o Planalto, participaram do encontro os senadores Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo na Casa, Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP), líder do governo no Congresso, Fabiano Contarato (PT-ES), líder do PT, Otto Alencar (PSD-BA), líder do PSD, Jorge Kajuru (PSB-GO), líder do PSB, Izalci Lucas (PSDB-DF), líder do PSDB, Marcelo Castro (MDB-PI), vice-líder do MDB, e Renan Calheiros (MDB-AL).

Destes, apenas o PSDB não integra a base do governo Lula.

Os outros partidos com representantes na Casa — PL (11), União Brasil (9), PP (6), Podemos (5), Republicanos (4) PDT (3), Novo (1) — têm 39 senadores e não tiveram nenhum integrante na reunião no Planalto.

