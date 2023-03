Lula promete diálogo com partidos antes de enviar projetos ao Congresso

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), reuniu os vice-líderes na terça-feira passada para conversar com Lula. O presidente disse aos parlamentares que quer discutir, previamente, os projetos com o Congresso.

“Ele quer trabalhar de uma forma que as Medidas Provisórias, os Projetos de Lei, antes de virem para o Congresso, ao conhecimento aos líderes e aos vice-líderes para que eles possam opinar”, disse o deputado Carlos Zarattini (PT-SP).

“Se isso acontecer, nós vamos chegar com projetos aqui, muito mais arredondados, menos arestas para ajustar”.

Após a reunião com Lula, os parlamentares conversaram com os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. A reunião ocorreu após a coletiva que anunciou a reoneração progressiva dos combustíveis.

“Na reunião com o Haddad e com o Padilha, todas as lideranças da base do governo falaram em fazer esse diálogo. O Haddad tem feito isso e demonstra uma seriedade, um equilíbrio”, reforçou o deputado Elvino Bohn Gass (PT-RS).