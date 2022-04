Voto evangélicos é caminho para Lula vencer Bolsonaro, segundo Rui Costa

Governador da Bahia, Rui Costa apareceu de surpresa nesta quinta no estúdio de Mário Kertesz. O apresentador baiano, que estava ao vivo, começou então a jogar conversa fora com o governador no ar. Costa, aparentemente ignorando a transmissão, falou francamente sobre sua rotina eleitoral no governo. “Semana passada fiquei até 2h da manhã atendendo prefeito”, disse.

O apresentador perguntou como andava agenda de Costa, se estava trabalhando pelos baianos ou fazendo política — leia-se o jogo eleitoral. “Ultimamente, mais política. Tô rodando, articulando candidaturas nos lugares, montando as chapas”, disse o petista.

Já que o próprio governador admitiu que o trabalho na gestão estava em segundo plano, o apresentador seguiu no papo eleitoral. Costa foi questionado então sobre as últimas pesquisas que mostram o crescimento de Jair Bolsonaro. O petista destaca o potencial de Lula para vencer até no primeiro turno, se o ex-presidente começar a falar “um pouco mais para o centro” e para os “religiosos”.

“Precisa falar um pouco mais de família. Fazer um aceno aos evangélicos. É menos encontrar com pastor e mais colocar a família no contexto”, diz Costa.