Lula perde para Ciro Gomes e Bolsonaro erra a mão com as mulheres

No segundo bloco do debate da Band, Jair Bolsonaro resolveu atacar uma jornalista em vez de responder sobre sua conduta no ataque a vacinas. Ao atacar Vera Magalhães sem defesa, o presidente virou alvo das candidatas Simone Tebet e Soraya Thronicke, que debateram sobre feminismo. Soraya inclusive disse que Bolsonaro é tchutchuca dos homens, mas parte pra cima de mulher como “tigrão”. Lula ouviu o que não queria de Ciro, quando o pedetista disse que foi o petismo que elegeu Bolsonaro. Lula provocou lembrando que ele não foi para Paris em 2018, como fez Ciro. E tomou a resposta: “você estava preso”.