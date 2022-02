‘Lula passou vinte anos dizendo que o Alckmin era o Satanás’, diz Ciro

Ciro Gomes concedeu na manhã desta terça uma entrevista à rádio Máxima, de Guaratinguetá (SP), na qual atacou a possibilidade de Lula ter Geraldo Alckmin como vice em sua chapa à presidência nas eleições deste ano.

Ciro tem dito em suas entrevistas que todos os presidentes brasileiros desde a redemocratização tiveram uma mesma forma de lidar com a economia, dando prioridade às grandes corporações e o mercado financeiro em detrimento da população mais pobre e do trabalhador, numa herança que ele reputa à ditadura militar.

O pedetista tem colocado no mesmo balaio, por exemplo, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff. Ele reconhece as diferenças ideológicas entre os quatro, mas diz que no fim das contas todos eles governaram com a caneta apontada para o neoliberalismo econômico, que ele promete combater se for eleito.

A crítica mais dura foi contra Lula e Dilma. Na visão de Ciro, a expansão nos índices de consumo das famílias registrada na era petista foi um dos motivos que levaram o país à grave crise fiscal e econômica atual.

“O Lula quer que todo mundo esqueça como ele pegou o país e como ele entregou, com a Dilma. Ele quer passar uma lavagem cerebral para que a gente esqueça que ele passou vinte anos dizendo que o PSDB e o Alckmin eram o ajuntamento do Satanás. Todo mundo era contra eles. E agora ele tá fazendo um grande conchavo para ver se tira o povo da jogada. O que aconteceu: o mesmo partido, do Lula, e o mesmo agente, a Dilma, levaram o povo para o consumo e depois quebraram o país”, disse Ciro.