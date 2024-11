Lula parabeniza Trump e diz que democracia “deve ser sempre respeitada”

Pelo X, o presidente Lula se manifestou há pouco sobre a vitória de Donald Trump contra Kamala Harris nas eleições dos Estados Unidos e parabenizou o ex-presidente pelo retorno à Casa Branca.

“Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos”, escreveu Lula.

“A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo”, complementou o brasileiro.

— Lula (@LulaOficial) November 6, 2024

A manifestação do petista ocorre apenas cinco dias depois de ele declarar que estava torcendo por Kamala, em entrevista ao canal francês TF1, e dizer que sua vitória seria um fator “muito mais seguro” para o fortalecimento da democracia nos Estados Unidos. Lula também e afirmou que hoje em dia existe muito “ódio destilado”, o que classificou como “fascismo e nazismo voltando a funcionar com outra cara”.

“Acho que Kamala ganhando as eleições, é muito mais seguro para a gente fortalecer a democracia dos Estados Unidos. Nós vimos o que foi o presidente Trump no final do mandato, fazendo aquele ataque contra o Capitólio, uma coisa impensável de acontecer nos Estados Unidos, que se apresentava ao mundo como modelo de democracia. Agora temos o ódio destilado todo santo dia, as mentiras, não apenas nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, vários países do mundo. É o fascismo e o nazismo voltando a funcionar com outra cara”, declarou, na última sexta-feira.

“Como sou amante da democracia, acho coisa mais sagrada que nós humanos conseguimos construir para bem governar o nosso país, obviamente estou torcendo para Kamala ganhar as eleições”, concluiu.