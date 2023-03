Lula oficializa indicação de embaixadores nos EUA, Reino Unido e Argentina

O presidente Lula enviou nesta terça-feira ao Senado as indicações dos novos embaixadores do Brasil nos Estados Unidos, Argentina, Reino Unido, França, Vaticano e Egito, e também do representantes permanente do país junto à ONU.

A lista inclui o nome de Antonio Patriota, que foi ministro das Relações Exteriores no governo Dilma Rousseff, de janeiro de 2011 a agosto de 2013, quando pediu demissão por conta do caso do senador boliviano Roger Pinto Molina, asilado no Brasil sem autorização do seu país.

Veja abaixo as sete indicações, que ainda terão que ser apreciadas pelos senadores: