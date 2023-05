Lula nomeia embaixador de Bolsonaro nos EUA para novo cargo no Canadá

Removido na primeira semana do ano da Embaixada do Brasil em Washington, que comandou durante a maioria do governo Bolsonaro, Nestor Forster foi nomeado nesta quarta-feira para exercer o cargo de cônsul-geral do país em Vancouver, no Canadá. O ato foi publicado no Diário Oficial da União com as assinaturas do presidente Lula e do chanceler Mauro Vieira.

Amigo de Olavo de Carvalho e nome ligado ao bolsonarismo no Itamaraty, Forster estava na Secretaria de Estado para o Consulado-Geral do Brasil em Vancouver.