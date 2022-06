Lula incorpora bandeira de Eduardo Campos em seu plano de governo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na semana passada, o PT concluiu a primeira rodada de discussões sobre as diretrizes do plano de governo de Lula e Geraldo Alckmin.

Durante os trabalhos, houve uma proposta, sugerida pelo PSB e amplamente defendida por petistas importantes, de colocar as “digitais” do ex-governador Eduardo Campos no texto.

O documento substituiu uma menção de pacto federativo pela expressão “novo federalismo”, uma bandeira de Campos, morto num acidente aéreo durante a campanha presidencial de 2014.

A primeira frase do item 84 ficou assim: “Estamos comprometidos com o respeito e o fortalecimento do Novo Federalismo”.