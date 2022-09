Lula foge do penúltimo debate presidencial no primeiro turno

Participar do segundo e penúltimo debate na TV com os candidatos ao Palácio do Planalto, no próximo sábado, não está nos planos do ex-presidente Lula. A informação foi dada ao Radar pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), um dos coordenadores da campanha do petista.

Nesta terça, o Radar noticiou que o presidente Jair Bolsonaro confirmou presença no evento, de acordo com o ministro das Comunicações, Fábio Faria.

O debate será organizado por VEJA em parceria com SBT, CNN, Terra NovaBrasil e Estadão/Eldorado.

O presidenciável do PT irá, no entanto, ao debate da TV Globo, na quinta-feira da semana que vem.

Randolfe afirmou na noite desta segunda que Lula não participaria do debate no sábado porque já tem comícios programados para a mesma data. Novamente questionado nesta terça, ele respondeu que a ida do ex-presidente ao evento “não está programada”.

Já a assessoria de imprensa do petista se limita a informar que “não tem definição” sobre o debate.

Lula tem comício marcado para a sexta-feira, em Ipatinga (MG) e deve participar de atos eleitorais em São Paulo no sábado.