Lula faz balanço de empréstimos de bancos públicos a estados e municípios

Lula participa nesta terça-feira de cerimônia para exaltar a participação de bancos públicos no fomento da economia. Ele fará um balanço dos empréstimos do BNDES, Banco do Brasil e Caixa que ultrapassaram 32 bilhões de reais para 16 governos estaduais, e somaram mais de 24 bilhões de reais para 805 prefeituras, de 25 estados.

Ao todo, foram 56,4 bilhões de reais liberados aos governos municipais e estaduais, o que segundo o Planalto, supera o volume de empréstimo da soma dos quatro anos de governo Bolsonaro e “retoma o protagonismo dos bancos públicos”.

Os financiamentos foram, em especial para saneamento básico (15 bilhões de reais); seguido por mobilidade (13,2 bilhões de reais) e infraestrutura urbana (10,1 bilhões de reais). O evento está marcado para as 11h, no Palácio do Planalto.