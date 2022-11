Lula escolhe irmã de Marielle Franco para participar da transição

Giro VEJA - quinta, 10 de novembro

O discurso de Lula em Brasília e a montagem do governo de transição são os destaques do dia

Na medida em que começa a tomar forma o governo de transição, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vem dando sinais do que planeja para a nova gestão. Em discurso a políticos aliados em Brasília, o petista atacou hoje o teto de gastos e apontou a âncora fiscal como um fator de sofrimento da população. Lula também deu indicativos do destino do vice Geraldo Alckmin no novo governo