Anielle Franco está entre as 100 pessoas negras mais influentes do mundo

A educadora Anielle Franco, irmã da vereadora assassinada Marielle Franco e diretora-executiva do instituto criado em sua memória, foi escolhida como uma das 100 pessoas negras com menos de 40 anos de idade mais influentes do mundo na edição deste ano do prêmio do MIPAD, organização global da sociedade civil criada em apoio à Década Internacional dos Afrodescendentes, proclamada pela resolução 68/237 da Assembleia Geral da ONU e que compreende o período de 2015 a 2024.

Anielle foi a única brasileira indicada na categoria Política e Governo do prêmio por seu trabalho no Instituto Marielle Franco. Outros brasileiros também foram laureados. A executiva Helena Bertho, diretora global de Diversidade e Inclusão do Nubank, foi indicada na categoria Negócios e Empreendedorismo. Na categoria Ativismo e Humanitarismo, dois brasileiros foram premiados: Luciana Jenot, diretora-executiva do instituto ID_BR, e Ricardo Ferraz, fundador da agência de publicidade Black Influence.

As cantoras Jojo Todynho e Ludmilla foram escolhidas para a categoria Mídia e Cultura, assim como o ator Tiago Barbosa, que, entre outros papéis, interpretou o Simba na versão brasileira do musical O Rei Leão. A cerimônia de premiação será em Nova York em 2 de outubro, um dia antes das eleições brasileiras, motivo pelo qual Anielle Franco não deve estar presente fisicamente ao evento. O prêmio do MIPAD existe desde 2007.