Lula e Jader Filho inauguram com Paes novo corredor do BRT nesta sexta

O presidente Lula e o ministro das Cidades Jader Filho vão ao Rio de Janeiro inaugurar o BRT Transbrasil nesta sexta-feira. O prefeito Eduardo Paes também vai participar do ato de lançamento da linha de ônibus rápido que vai ligar a Baixada Fluminense, a Zona Oeste e a Zona Norte com o Centro da capital.

A nova linha de BRT tem extensão de 26 quilômetros, com o ponto de partida no bairro Deodoro e o final no Terminal Gentileza, no Porto Maravilha, onde haverá ligação com o VLT Carioca e o sistema de ônibus. O corredor também será interligado aos demais BRT’s e fará integração com metrô, trem e as BRs-116 (Rio-São Paulo) e BR-040 (Rio-Minas).

A obra foi feita com 1,1 bilhões de reais financiados pelo FGTS, 515 milhões de reais da prefeitura do Rio e 250 milhões de reais do Banco do Brasil. A entrega da continuidade aos investimentos federais na mobilidade do Rio. Em 2023, o Ministério das Cidades e o BNDES anunciaram recursos para renovação da frota de ônibus do município.