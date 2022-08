Em SP, Lula e Bolsonaro estão tecnicamente empatados, diz AtlasIntel

Lula e Jair Bolsonaro estão tecnicamente empatados no estado de São Paulo, de acordo com a pesquisa AtlasIntel/Arko Advice divulgada nesta quinta-feira. O petista teve 40,7% das intenções de voto e o candidato do PL à reeleição, 38,1%. (Veja o resultado completo abaixo)

No segundo pelotão, Ciro Gomes, com 7,9%, e Simone Tebet, com 7,3%, também apareceram empatados. Dos outros sete candidatos testados (Roberto Jefferson não entrou na lista), apenas Pablo Marçal saiu do zero, com 2,9% — e ele está envolvido em uma disputa judicial com a direção do seu partido, o Pros, que retirou sua candidatura.

A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A amostra foi de 1.600 respondentes em 283 municípios paulistas. O levantamento foi realizado entre o último sábado e esta quarta-feira e registrado no TSE com o número SP-01944/2022.

O levantamento também testou os candidatos ao governo e ao Senado entre os eleitores do estado.

A metodologia de coleta da AtlasIntel é o recrutamento digital aleatório, no qual os entrevistados são escolhidos organicamente durante a navegação de rotina na web em territórios geolocalizados em qualquer dispositivo (smartphones, tablets, laptops ou PCs).

Lula – 40,7%

Jair Bolsonaro – 38,1%

Ciro Gomes – 7,9%

Simone Tebet – 7,3%

Pablo Marçal – 2,9%

Felipe d’Avila – 0,6%

Vera – 0,3%

Léo Péricles – 0,2%

Constituinte Eymael – 0,1%

Soraya Thronicke – 0,1%

Sofia Manzano – 0%

Não sei / voto branco / voto nulo – 1,8%