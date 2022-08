Haddad lidera, mas é seguido de perto por Tarcísio, aponta AtlasIntel

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-prefeito e ex-ministro Fernando Haddad (PT) lidera a pesquisa AtlasIntel/Arko Advice divulgada nesta quinta-feira para o Governo de São Paulo, com 28,4% das intenções de voto. Logo atrás, quase empatado na margem de erro, aparece o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 24,1%. Já o governador Rodrigo Garcia (PSDB) ficou em terceiro, com 14,5%.

Só dois dos outros sete candidatos que disputam o Palácio dos Bandeirantes superaram a marca de 1% das intenções de voto: Carol Vigliar (Unidade Popular), com 3%, e Vinicius Poit (Novo), com 1,5%.

O levantamento também testou os candidatos ao Senado e a presidente entre os eleitores do estado.

A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A amostra foi de 1.600 respondentes em 283 municípios paulistas. O levantamento foi realizado entre o último sábado e esta quarta-feira e registrado no TSE com o número SP-01944/2022.

A metodologia de coleta da AtlasIntel é o recrutamento digital aleatório, no qual os entrevistados são escolhidos organicamente durante a navegação de rotina na web em territórios geolocalizados em qualquer dispositivo (smartphones, tablets, laptops ou PCs).

Veja os resultados abaixo:

Fernando Haddad – 28,4%

Tarcísio de Freitas – 24,1%

Rodrigo Garcia – 14,5%

Carol Vigliar – 3%

Vinicius Poit – 1,5%

Gabriel Colombo – 0,7%

Antonio Jorge – 0,4%

Elvis Cezar – 0,4%

Edson Dorta – 0,2%

Altino Junior – 0,1%

Voto branco / nulo – 7,3%

Não sei – 19,3%

Nas simulações de segundo turno, Haddad venceria Tarcísio por 36,4% a 31,8% (e 31,9% dos entrevistados não souberam responder ou declararam voto branco ou nulo).

O petista também teria mais votos que Rodrigo Garcia: 32,8% contra 28,1%. Outros 39,1% responderam que não sabem em quem votariam ou escolheram o branco ou nulo.

Entre Tarcísio e Rodrigo Garcia, o cenário é de empate técnico, com o ex-ministro de Jair Bolsonaro à frente, com 29,8%, e o ex-vice de João Doria com 26,1%. Os 44,2% restantes não souberam responder ou votariam banco ou nulo.