Lula diz ao Congresso que o Brasil “voltou a ser ouvido” no mundo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em sua Mensagem ao Congresso Nacional para o ano legislativo de 2024, que a atuação do seu governo nas áreas do clima, do comércio global e do combate às desigualdades em cooperação com outros países fizeram com que o Brasil “voltasse a ser ouvido nos fóruns internacionais”.

Além de listar ações do Executivo em 2023, o documento destaca as prioridades da gestão para o ano que está começando e faz acenos ao Parlamento por união e diálogo, além de destacar medidas econômicas, sociais e ações de retomada de obras e criação de empregos.

Ao abordar a política externa, Lula usou termos como “compromisso com o futuro do planeta”, “seriedade” pela “inserção no comércio global” e “luta por um mundo mais justo, com mecanismos efetivamente democráticos de concertação entre as nações”.

“E seremos ouvidos cada vez mais. Neste ano de 2024, estamos ocupando a presidência rotativa do G20. Em 2025, sediaremos, em Belém, a COP30, que será uma das mais importantes cúpulas do clima das últimas décadas. No mesmo ano, sediaremos em nosso País a Cúpula do BRICS”, afirmou o petista.

“Nossa política externa, ativa e altiva, voltou a nos dar a soberania necessária para termos nosso lugar em um mundo que enfrenta tantos desafios. E traz benefícios imediatos para nossa economia e nossa população, com a abertura de novos mercados e estímulos cada vez maiores para nossas exportações”, acrescentou.