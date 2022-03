Lula detona novo presidente da Petrobras

Lula disparou nesta terça contra o novo presidente da Petrobras, o empresário Adriano Pires, que irá assumir o posto de Joaquim Silva e Luna, que está de saída da estatal a mando de Jair Bolsonaro.

“Eu não conheço essa pessoa e por isso eu não vou falar mal do cara que assumiu, mas nos dois trechos de notícia que li hoje eu vi que ele é lobista. E que ele é muito mais ligado às empresas estrangeiras do que às nossas”, disse Lula, durante um evento com trabalhadores do setor do petróleo no Rio.

O ex-presidente disse que Pires é parte de uma elite brasileira que é contra o controle do petróleo pelo estado brasileiro. “[Eu li] Que ele faz parte de um grupo seleto de personalidades brasileiras que não aceita o discurso de que o o petróleo é nosso. E essa gente que não sabe governar ao invés de ter criatividade para fazer coisas que não existem, eles querem vender o que têm. Ou seja, vamos vender o que temos e o quando acabar tudo vamos ver o que fazer”, disse Lula.