Lula demitiu, mas tem ‘grande consideração’ por Ana Moser, diz Padilha

Na chegada ao desfile de 7 de setembro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, na manhã desta quinta-feira, o ministro Alexandre Padilha falou com jornalistas sobre as trocas no primeiro escalão do governo Lula confirmadas na véspera e disse que o presidente tem “grande consideração” pela ministra do Esporte, Ana Moser, desalojada para dar lugar ao deputado federal André Fufuca (PP-MA).

“Ontem o presidente deu um desfecho a uma etapa importante de reforçar o time do governo, incorporar para a equipe ministerial líderes de duas bancadas federais do Republicanos e do Progressistas que já vieram ajudando o governo nesse primeiro semestre, na aprovação da reforma tributária, do marco fiscal, na recriação de todos os programas sociais, de criar um ambiente democrático, de ter rechaçado os atos golpistas do dia 8 de janeiro, o que nos permite que nesse dia história do dia 7 de setembro a gente tenha um momento de afirmação da democracia e da união do país”, declarou o chefe da Secretaria de Relações Institucionais.

“Então nós fizemos o desfecho desse diálogo que vinha sendo feito desde o mês de julho. Quero aqui registrar a admiração e o agradecimento do trabalho que vinha sendo feito pela ministra Ana Moser na área do esporte, o presidente Lula tem uma grande consideração pela ministra Ana Moser. A ministra Ana Moser, nesse período, já plantou as sementes e iniciou a colher os frutos daqueles compromissos do presidente Lula com o esporte brasileiro na campanha eleitoral”, complementou o articulador político do governo.

O ministro disse ainda que todos os compromissos de Lula com o esporte brasileiro serão cumpridos ao longo desse governo, e comparou a troca ao esporte da ministra, que foi medalhista nos Jogos Olímpicos de 1996 com a Seleção Brasileira.

“Podemos estar tendo uma mudança dos jogadores que estão em quadra, mas não muda a estratégia, o plano tático e os objetivos do time. No próprio vôlei, às vezes acontece de o treinador ter que tirar num certo momento do jogo a sua maior ponta de rede pra colocar um líbero, pra melhorar a defesa, melhorar o passe, pra enfrentar um momento do jogo”, comentou.

Para concluir, Padilha disse que Lula inclusive “considera e acredita que a ministra Ana Moser vai continuar colaborando com o esporte brasileiro, com as políticas públicas federais, ela tem um apreço muito grande na relação do esporte e a educação”.