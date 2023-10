Lula defende o fim do direito de veto no Conselho de Segurança: ‘Loucura’

Atualizado em 27 out 2023, 17h56 - Publicado em 27 out 2023, 15h47

O presidente Lula defendeu nesta sexta o fim do direito de veto dos cinco países titulares do Conselho de Segurança da ONU, dias depois de os Estados Unidos vetaram a resolução apresentada pelo Brasil sobre a guerra na Faixa de Gaza com o único voto contrário. Ele também disse que a Organização das Nações Unidas “deveria ter coragem de assegurar a criação do Estado Palestino”, assim como criou o de Israel, em 1947.

“Alguém tem que falar em paz… Por falar em paz, a nota que o Brasil fez e foi aprovada nas Nações Unidas, porque (disseram que) ‘a nota do Brasil foi reprovada’. Não, ela foi aprovada por doze de quinze votos, duas abstenções e é por isso que nós queremos acabar com o direito de veto. Nós achamos que os americanos, os russos, os ingleses, os franceses, os chineses, ninguém tem direito de veto. É preciso acabar com o direito de veto. Ou seja, se tiver dúvida, vota-se, a maioria ganha e cumpra-se. Então eu vou continuar falando em paz. Porque eu acredito que é a coisa mais extraordinária para você tentar superar o poder das balas com o poder da conversa”, declarou, durante café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto.

Para ele, a posição do Brasil foi “extraordinária, reconhecida e elogiada por todo mundo nas Nações Unidas”. E que foi vetada pelos Estados Unidos por causa do que classificou como uma “loucura, que é o direito de veto”.

“Eu sou totalmente e radicalmente contra. Isso não é democrático. Feito vocês viram essa semana: os Estados Unidos veta a Rússia, a Rússia veta os Estados Unidos… E veja que nós tivemos dois votos de países que tinham direito de veto, da China e da França, e duas abstenções, Rússia e Inglaterra. E os americanos assumiram a responsabilidade pelo que fizeram. Paciência”, comentou.

Lula disse ainda que os cinco titulares do órgão da ONU são os que fabricam e vendem armas e que fazem guerra. “Por isso é que nós queremos mudar o Conselho de Segurança, queremos que entrem vários países, Japão, Brasil, Alemanha, Índia, podem entrar Nigéria, Egito, México, Argentina. O que nós queremos é democratizar o Conselho de Segurança da ONU porque hoje ele vale muito pouco”, afirmou.

“É importante lembrar que foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, que presidiu, em 1947, a sessão da ONU que criou o Estado de Israel. Portanto a ONU agora deveria ter coragem de assegurar a criação do Estado palestino, pra viver em paz, harmonicamente. É isso que nós queremos, e disso o Brasil não abre mão”, complementou.

Depois de dizer que tem conversado com líderes de diversos países sobre o conflito no Oriente Médio, Lula disse que, se tiver a informação de que algum presidente é “amigo do Hamas”, é para esse que vai ligar e simulou o diálogo que teria com o interlocutor:

“‘Ô, cara, fala pro Hamas, porra! Fala pro cara libertar os reféns, para que ficar com inocente lá detido? Liberta, tem gente que precisa de remédio para tomar, tem gente que tem asma, liberta os reféns.’ E também falar pro governo de Israel: ‘Liberta os presos, liberta os sequestrados, que coisa que é essa? Abre a fronteira para sair os estrangeiros que queiram sair'”, disse, lembrando que há brasileiros a 1 quilômetro da fronteira com o Egito.