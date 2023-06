Lula, Daniela Carneiro e a foto do ‘fica’

Durante a reunião que garantiu sobrevida a Daniela Carneiro no governo, na manhã desta terça, o presidente Lula e a ministra do Turismo posaram para uma foto em sinal de união, no Palácio do Planalto.

A ministra vai usar a imagem para marcar posição sobre sua permanência no cargo, em meio às pressões do União Brasil para substituí-la. Daniela dirá que ela e Lula estão “juntos no trabalho de fortalecimento do Turismo como vetor de desenvolvimento econômico e social no país”.

Na imagem, registrada por seu fotógrafo oficial, Ricardo Stuckert, Lula vaz um sinal de positivo com o polegar da mão direita.