Lula dá banho eleitoral em Bolsonaro entre beneficiários do Auxílio Brasil

Não é a toa que o governo de Jair Bolsonaro tenta ampliar o valor do Auxílio Brasil concedido à população de renda mais baixa no país para 600 reais. É que a maioria dos eleitores beneficiários do programa social criado na gestão do presidente em substituição ao Bolsa Família escolherão o nome de Lula nas eleições deste ano.

Segundo pesquisa sobre a corrida presidencial da FSB divulgada nesta segunda, dos que recebem o auxílio, 54% votarão em Lula para presidente, enquanto apenas 20% escolherão reeleger Bolsonaro. A diferença entre os dois candidatos– de 34 pontos percentuais neste recorte– é mais do que o triplo da observada na base total de eleitores da pesquisa, na qual o petista ainda tem nove pontos de vantagem.

É fato que a intenção de voto em Lula neste estrato despencou nesta pesquisa em relação à divulgada em 27 de junho, quando ele tinha 57 pontos de vantagem sobre o presidente. Bolsonaro, por sua vez, registrou alta de quatro pontos percentuais entre os dois levantamentos, mas viu crescer também o interesse do eleitor em “outros candidatos”, que atingiram 23% do eleitorado que recebe o auxílio– eram 9% em junho.

A pesquisa foi encomendada pelo banco BTG Pactual e ouviu, por telefone, 2.000 pessoas entre os dias 8 e 10 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos e o levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo BR-09292/2022.