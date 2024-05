Lula critica desoneração ‘para mais ricos’ e nega crise com o Congresso

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em evento organizado por centrais sindicais para o Dia do Trabalhador, Lula discursou por pouco mais de 20 minutos no estacionamento da Arena Corinthians, em Itaquera, Zona Leste de São Paulo.

O presidente comentou nesta quarta-feira sobre o veto ao Projeto de Lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia brasileira. Ele afirmou que é contra a desoneração sem compromisso de geração de emprego ou garantias aos trabalhadores.

“A gente faz desoneração quando o povo pobre ganha, quando o trabalhador ganha”, disse Lula.

“No nosso país, não haverá desoneração para favorecer os mais ricos, e sim, para favorecer aqueles que trabalham e que vivem de salário”, completou.

Aprovada no Congresso no ano passado, o texto foi vetado pelo presidente, mas os parlamentares derrubaram o veto em dezembro. Agora, a proposta é discutida no Supremo Tribunal Federal, sob relatoria de Cristiano Zanin. Já são cinco votos favoráveis ao governo, mas o julgamento está parado após o ministro Luiz Fux pedir mais tempo para análise.

Apesar de casos como esse, que mostram um atrito entre a vontade de Lula e as decisões tomadas por parlamentares, o petista afirmou que tudo que foi encaminhado pelo Planalto ao Congresso foi aprovado “de acordo com os interesses que o governo queria”. O presidente justifica que a bancada “que o elegeu” tem menos de 140 deputados, mas fez “alianças políticas para governar”.

“E isso por competência dos ministros, por competência dos deputados, que aprenderam a conversar ao invés de se odiarem e é assim que a gente vai fazer”, disse.

“Foi assim que a gente fez, pela primeira vez em um momento de democracia, a reforma tributária, em que a gente vai despenalizar as pessoas de classe média que pagam muito e fazer que o muito rico pague um pouco de imposto de renda nesse país porque é só o pobre que paga”, seguiu.

No evento, Lula também assinou um ato que estende a isenção de imposto de renda para quem ganha até 2.864 reais e reafirmou o compromisso de isentar trabalhadores com salário de 5.000 reais até o fim do mandato, além de destacar a desoneração dos alimentos da cesta básica na reforma tributária.