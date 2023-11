Lula convoca ministros da área de infraestrutura para reunião no Planalto

O presidente Lula convocou ministros da área de infraestrutura do seu governo para uma reunião no Palácio do Planalto nesta sexta-feira, no meio do feriadão. Ocorre que a administração não dará ponto facultativo aos servidores no dia seguinte ao Dia de Finados.

Devem participar da agenda os ministros dos Transportes, Renan Filho, e das Cidades, Jader Barbalho Filho, além do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entre outros.